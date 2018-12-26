Irak'ta Noel, resmi ulusal bayram ilan edildi

ABD işgaliyle başlayan savaş döngüsünde Hıristiyan nüfusunun çok büyük bölümünü kaybeden Irak, özellikle IŞİD'e karşı verilen topyekun mücadele sırasında güçlenen azınlıkları koruma bilinciyle önemli bir adım attı.

Irak hükümeti, İsa peygamberin doğum günü kabul edilen 25 Aralık Noel Günü'nün resmi bayram ilan edilip kutlanmasına dair yasayı onayladığını duyurdu.

SADECE HIRİSTİYANLARIN DEĞİL, TÜM IRAKLILARIN BAYRAMI

Böylece Noel sadece Iraklı Hıristiyanlar değil, tüm Iraklılar için bayram haline gelirken Irak hükümetinin Twitter hesabından da şu açıklama yapıldı:

"Hıristiyan vatandaşlarımıza, tüm Iraklılara ve dünya çapında kutlayan herkese mutlu Noeller."

ABD'nin Mart 2003'te başlayan işgalinden önce Irak'ın yaklaşık 1.4 milyon Hıristiyan vatandaşı vardı.

ATA TOPRAKLARI

Ama işgal, direniş, bombalı saldırılar, mezhep çatışmaları, Kaide ve IŞİD'in ortaya çıkışı derken, azınlıklar saldırıların baş hedefi oldu ve büyük çoğunluğu ata topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

IŞİD'e karşı zafer ilan edilmesinin üzerinden bir yıl geçerken, bu Noel'e bombalı saldırıların gölgesi düşmedi.

Siyasi ve dini yelpazenin her kesiminden önde gelen isimler, Noel için kutlama mesajları yağdırdı.

Irak'ın 300.000 civarında Hıristiyan vatandaşı kaldı.

​