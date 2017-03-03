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Irak’ta peşmerge ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı

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Irak’ta peşmerge ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı
Irak’ın kuzeybatısında peşmerge ile PKK’lılar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmanın Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) mensup bir grubun Suriye sınırı yakınlarında PKK’nın kontrolündeki bir bölgeye gönderilmesinin ardından çıktığı kaydedildi.

Kürt bir güvenlik kaynağı, “Bu sabah saat 7’de DShK (ağır makineli tüfek) ile çatışmalar başladı. Şimdi her iki tarafta şehitler ve yaralılar var” diye konuştu.

Dün AA’ya konuşan peşmerge komutanlarından Kadir Şeyh Memi, PKK militanlarının çıkarılması için Sincar’daki bir kasaba ile köy arasına güç takviyesi yaptıklarını söylemişti.

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