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Irak’ta Protestoculara Ateş Açıldı: 4 Yaralı

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Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinde elektrik kesintilerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı.
Irak’ta Protestoculara Ateş Açıldı: 4 Yaralı

Irak güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinde elektrik kesintilerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

Vasıt’ta uzun süren elektrik kesintilerini protesto etmek için yüzlerce kişi “El-Aziziye” elektrik santrali önünde toplandı. Güvenlik güçleri, silahsız göstericilere ateş açtı.

Görgü tanıkları, 3’ü ağır olmak üzere 4 göstericinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Halk elektrik kesintisi sorunuyla boğuşuyor

Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş, geçen çarşamba elektrik kesintileri nedeniyle artan protestoların ardından istifa etmişti.

Hava sıcaklığının yaklaşık 50 dereceye ulaştığı ülkede halk, sıcakla birlikte kronikleşen elektrik kesintisi sorunuyla da boğuşuyor.

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