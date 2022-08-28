Irak’ta Sadr Grubu’ndan 72 saatlik ültimatom

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, Iraklı siyasi partilere üç günlük bir ültimatom vererek, 2003'ten beri hükümette yer almayan kişilerle anlaşma imzalayacağını söyledi.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'a yakınlığıyla bilinen ve Sadr'ın Bakanı sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesinden daha önemli olan çözümün, Sadr Grubu başta olmak üzere, ABD işgalinden sonra iktidara gelen ve iktidara katılan bütün siyasi partiler ve şahsiyetlerin yer almayacağı bir seçimin yapılması olduğunu söyledi.

“İMZAYA HAZIR”

El-Iraki açıklamasında, Sadr’ın anlaşmanın kabul edilmesi durumunda 72 saat içiresinde imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, ülkedeki siyasi krizi aşmak için siyasi tarafları diyalog masasına oturmaya çağırdı.

MECLİS’İ BASMIŞLARDI

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki'nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz'da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı.

Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz'da meclis binasını basarak işgal etmişti. Mukteda Sadr, 10 Ağustos tarihinde Yüksek Yargı Konseyi'nden meclisi bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti.