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Irak'ta salgın nedeniyle 1 ay gecikmeli ders başı yapıldı

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Koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılının 1 ay gecikmeli başladığı Irak'ta 11 milyonu aşkın öğrenci ilk zilin çalmasıyla bu sabah ders başı yaptı.
Irak'ta salgın nedeniyle 1 ay gecikmeli ders başı yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılının 1 ay gecikmeli başladığı Irak'ta 11 milyonu aşkın öğrenci ilk zilin çalmasıyla bu sabah ders başı yaptı.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki El-Akide Lisesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışına katıldı.

İlk ders zilini çalan Kazımi, burada öğrencilere yaptığı konuşmada, "Aklınıza mezhepçiliği ve ırkçılığı sokmak isteyenlere kulak asmayın. Sizi birbirinizden ayırmak isteyenlere bakmayın, Iraklı oluşunuza bağlı kalın." dedi.

Kazımi, sınıfları gezerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan Irak Eğitim Bakan Vekili Felah Kaysi de Bağdat'taki bir okulda yeni eğitim yılının açılış törenine katıldı.

"Eğitim-öğretim yılının tümüyle yüz yüze olmasını diliyoruz"

Kaysi, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz son 2 yılda eğitim alanında zorluklar yaşadık ve bunu yarı zamanlı uzaktan eğitimle atlattık. Bu sene eğitim-öğretim yılının tümüyle yüz yüze olmasını diliyoruz." dedi.

Irak'ta Çin şirketleri tarafından yapılacak 1000'e yakın okul inşasına başlandığını aktaran Kaysi, ülke genelinde 9 bine yakın yeni okula ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaysi, öğrencilerin bu yıl COVID-19 nedeniyle haftada 4 gün okula gideceğini sözlerine ekledi.

Irak'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışında Kerkük, Salahaddin, Enbar ve güney kentlerinde de öğrenciler bu sabah ders başı yaptı.

Güvenlik zafiyeti nedeniyle Bağdat'taki tüm okullar güvenlik güçleri tarafından korunuyor.

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