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Irak’ta seçime katılım oranı yüzde 41

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Seçimleri siyasi seçkin sınıfı oluşturan Şii İslamcı partilerin kazanması bekleniyor.
Irak’ta seçime katılım oranı yüzde 41

Seçimleri siyasi seçkin sınıfı oluşturan Şii İslamcı partilerin kazanması bekleniyor. Irak’taki Şii partilerin hepsinin kendine ait silahlı güçleri bulunurken en çok oyu tüm dış müdahalelere karşı çıkan popülist Şii din adamı Mukteda el-Sadr liderliğindeki hareketin alması bekleniyor.

Iraklı yetkililer, analistler ve diplomatlar bu sonucun ülkede veya Ortadoğu’da güç dengelerinde büyük bir değişime yol açmayacağını belirtse de Irak için eski bir isyan lideri ve muhafazakar İslamcının, hükümet üzerindeki hakimiyetini artırması anlamına gelebilir.

En son 2018 yılında gerçekleşen genel seçimlerde toplam katılım oranı %44.5’ti. Seçim komisyonu en düşük katılımın Bağdat’ta görüldüğünü açıkladı. Bağdat’ta katılım oranının %31 ile %34 arasında olduğu belirtildi.

3 BİN 200 ADAY YARIŞTI

İki seçim komisyonu yetkilisi Pazar günü Reuters’a yaptığı açıklamada, ülke çapında uygun seçmen katılımının öğlene kadar %19 olduğunu belirtirken, Reuters’ın ziyaret ettiği ülkenin çeşitli yerlerinde sandıklara katılım düşüktü.

Komisyon yetkilisi Muhammad Mustafa, katılımın oylamanın son saatlerinde toparlandığını belirtti. Seçimlerde ilk sonuçların bugün açıklanması bekleniyor

Seçim komisyonuna göre, parlamentodaki 329 koltuk için en az 167 siyasi parti ve 3,200’den fazla aday yarıştı.

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