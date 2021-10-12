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Irak'ta seçimleri Sadr kazandı

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Irak'ta Pazar günü yapılan genel seçimleri, Sadr Grubu'nun kazandığı açıklandı.
Irak'ta seçimleri Sadr kazandı

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grubun, 329 sandalyeli mecliste en az 70 sandalye kazandığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, yerel hükümet görevlilerince doğrulanan ilk sonuçlar Sadr Grubu'nun 70'ten fazla milletvekili çıkardığını ortaya koydu.

Sadr Hareketi'nin bir sözcüsü ise kazandıkları sandalye sayısının 73 olduğunu belirtti. Yerel basın da aynı sayıyı bildirdi.

Irak seçim komisyonundan bir yetkili ise seçimleri Sadr Grubu'nun kazandığını ancak elde edilen sandalye sayısını şu an için teyit edemeyeceğini söyledi.

Seçimlerde zaferini ilan eden Mukteda es-Sadr, televizyondan yaptığı konuşmada ülkede yolsuzlukla mücadele etme sözü verdi. Es-Sadr, yabancı devletlere de hükümetin kurulmasına karışmama konusunda uyarıda bulundu. 

Sadr Grubu, 2018 yılındaki seçimlerde de sandıktan birinci güç olarak çıkmıştı. 

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Sünni Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin liderliğindeki Takkaddum partisi 38 sandalye kazandı. Eski Şii Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise 37 sandalye elde etti. 

Düşük katılım

Irak'taki genel seçimlere katılım ise çok düşük kaldı.

Seçim komisyonu, seçmenlerin sadece yüzde 41'inin oy kullandığını açıkladı. Bu oran, 2018'deki seçimlerde kaydedilen yüzde 44,5'lik katılım oranının da gerisinde kaldı.

Siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Irak'ta Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösterilerin ardından, Irak Başbakanı Musafa El Kazımi liderliğindeki bakanlar kurulu Temmuz 2020'de erken seçime gidilmesini kararlaştırmıştı. Irak'ta normal takvime göre seçimlerin Mayıs 2022'de yapılması planlanıyordu.

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