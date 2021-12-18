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Irak'ta Sel: Bin Ev Zarar Gördü

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Irak'ta Sel: Bin Ev Zarar Gördü
Irak'ta Sel: Bin Ev Zarar Gördü

Irak'ın Erbil kentindeki sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. 12 kişinin hayatını kaybettiği felakette bin ev hasar gördü Okulların tatil edildiği afet bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Erbil'de biri Türk vatandaşı 12 kişinin can verdiği sel felaketi yaklaşık bin evde hasara neden olurken, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede su tahliye işlemleri sona erdi.

Afetin ardından temizlik çalışmaları başladı.

Tüm kurumlar ve özel okullar 1 gün tatil edildi

IKBY Başkanlığı sel nedeniyle 1 milyar Dinar bütçe ayrıldığı duyurulurken, yardımların hayat normale dönene kadar devam edeceği açıklandı.

Erbil Valiliği ayrıca Sivil Savunma, Belediye ve valilik dışındaki tüm kurumlar ve özel okullar için bir gün tatil ilan edildiğini açıklandı.

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