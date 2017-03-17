Irak'ta şiddet olayları: 6 ölü, 20 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın bazı bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın bazı bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneybatısındaki Mekasib bölgesinde işlek bir noktaya yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu iki sivilin öldüğünü, 7 sivilin yaralandığını söyledi.

Cabiri, Bağdat'ın batısındaki El-Bekriyye semtinde düzenlenen bombalı saldırıda da bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Öte yandan, Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Nezhan el-Hudar, başkentin kuzeyinde yer alan Sebul Bur bölgesinde bir semt pazarını hedef alan bombalı saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hudar, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.