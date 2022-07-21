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Irak’ta teröristlerin saldırısı sonrasında ulusal yas ilan edildi, cenazede Türkiye karşıtı slogan attılar

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Irak’ta teröristlerin saldırısı sonrasında ulusal yas ilan edildi, cenazede Türkiye karşıtı slogan attılar
Irak’ta teröristlerin saldırısı sonrasında ulusal yas ilan edildi, cenazede Türkiye karşıtı slogan attılar

Terör örgütü PKK/KCK dün Irak'ın kuzeyindeki Parakh köyü yakınlarında bir saldırı düzenledi. Duhok'ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken 23 kişi de yaralandı.

Ankara, saldırıyı terör örgütlerinin yaptığını duyururken, Irak'ın somut bir kanıt göstermeden Türkiye’yi suçlaması sonrasında tansiyon yüksek. Bağdat yönetimi saldırıdan Türkiye'nin sorumlu olduğunu öne sürerek suçlamalarda bulunurken, Ankara’yı suçlayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden Barzani de törene katıldı.

Kazımi, bugün saldırı sonrasında ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Saldırı sonrasında bugün ölenler için cenaze töreni düzenlenirken Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Naçirvan Barzani de tabut taşıyarak törene katıldı.

Fransız haber ajansı AFP, cenaze töreninde Türkiye karşıtı sloganlar atıldığını aktardı.

Öte yandan cenaze töreninde Türkiye karşıtı sloganlar atıldığını duyurdu. Fransız haber ajansı AFP, cenaze törenine katılanların Türkiye karşıtı sloganlar attığını ve Türkiye’nin büyükelçisinin sınır dışı edilmesinin istendiğini aktardı.

Cenazede yakınlarını kaybedenlerle bir araya gelen Kazımi de, Irak’ın Türkiye’ye “misilleme yapma hakkı olduğunu” söyleyerek tansiyonu yükseltti.

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