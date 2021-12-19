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Irak’ta Yeşil Bölge’ye Roketli Saldırı

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ta Yeşil Bölge’ye Roketli Saldırı

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının da yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye gece geç saatlerde roketli saldırı yapıldığı bildirildi.

Katyuşa roketlerinden birinin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasında bulunan C-RAM hava savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 2. roketin ise bölgedeki kutlama meydanına düştüğü açıklandı.

Saldırı nedeniyle çevredeki bazı araçlar da hasar aldı. Güvenlik güçleri saldırı sonrası soruşturma başlattı.

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