Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı

Irak’ın Babil kentinde yolcu otobüsünün akaryakıt tankerine çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Irak’ın Babil kentinin Şumeli bölgesinde, Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela’ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı.
Kaza nedeniyle 2 aracın alev alması sonucu yolculardan 11’i hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı.
Erbain merasimleri her yıl Hz. Hüseyin’in vefatının 40’ıncı gününde Kerbela’ya doğru Şiilerin gerçekleştirdiği bir yürüyüş.
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