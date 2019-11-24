  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

» »
Irak'ın güneyindeki protestolarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az beş kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar en az 330 kişi öldü.
Irak'taki protestolarda ölü sayısı artıyor

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ın güneyindeki protestolarda beş kişi yaşamını yitirdi.

Reuters'ın haberine göre, Nasıriye kentinde Cumartesi akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az üç protestocu öldü. Ajans, polis ve sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde 50'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Habere göre, güvenlik güçleri kentteki üç köprü üzerinde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ajansa konuşan kaynaklar, Nasıriye'deki protestoların bugün de sürdüğünü söyledi. Kaynaklar, göstericilerin bazı hükümet binalarını ateşe verdiğini belirtti.

Ülkenin güneyindeki Basra kenti yakınlarındaki Um Kasr limanı civarında yapılan gösterilerde de güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullandığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre, olaylarda en az iki kişi ölürken 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Irak'ta istihdam, sağlık hizmeti ve eğitim gibi alanlardaki sıkıntılardan şikâyetçi olan birçok yoksul Iraklı, Ekim ayının başından beri düzenledikleri gösterilerde, yolsuzluk ve yabancı güçlere hizmet etmekle suçladıkları hükümetin istifasını istiyor. Ülkedeki gösterilerde şu ana kadar en az 330 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'taki eylemlerde 5 günde 23 kişi öldü09 Kasım 2019 Cumartesi 12:56
  • Erdoğan: Güvenli bölgede hâlâ teröristler var, bizi kandıramazlar05 Kasım 2019 Salı 16:08
  • Irak’ta göstericiler sivil itaatsizlik eylemi başlattı03 Kasım 2019 Pazar 10:41
  • Son 10 yılda 900’den fazla gazeteci öldü03 Kasım 2019 Pazar 10:40
  • Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi için ringe çıktı02 Kasım 2019 Cumartesi 15:02
  • Esad: Trump, ABD tarihinin en iyi başkanı01 Kasım 2019 Cuma 11:12
  • IŞİD'yeni liderini kamuoyuna açıkladı31 Ekim 2019 Perşembe 20:06
  • Protestolarla sarsılan Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifa etmeyi kabul etti31 Ekim 2019 Perşembe 19:30
  • Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 30 yaralı31 Ekim 2019 Perşembe 11:12
  • Rusya: YPG'nin çekilmesi tamamlandı29 Ekim 2019 Salı 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti