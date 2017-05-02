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Irak'taki şiddet olayları.. 2 polis öldü, 3 Haşdi Şabi mensubu yaralandı

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Irak'taki şiddet olayları.. 2 polis öldü, 3 Haşdi Şabi mensubu yaralandı
Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırılarında 2 polisin öldüğü, Haşdi Şabi güçlerinden 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Salahaddin Operasyonları Komutanlığı'ndan Binbaşı Gazvan Hasan AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının Salahaddin'e bağlı Samarra kentinin girişindeki emniyet noktasında intihar saldırısı düzenlediğini belirtti. Hasan, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, Haşdi Şabi güçlerinden de 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Hasan ayrıca Samarra'nın 20 kilometre kuzeyindeki El-İshaki nahiyesinde de DEAŞ militanı 5 intihar eylemcisinin bir kontrol noktasına saldırı düzenlediğini, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın son günlerde Salahaddin'in kuzey bölgeler yönelik saldırılarını artırdığı belirtiliyor.

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