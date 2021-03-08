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Irak’taki Temaslarını Bitiren Papa Ülkesine Döndü

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Irak’taki ziyaretini tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İtalya’ya döndü. 
Irak’taki Temaslarını Bitiren Papa Ülkesine Döndü

Irak’taki ziyaretini tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İtalya’ya döndü. 

Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı. Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti. 

Papa’nın Irak’a gelirken olduğu gibi Irak Hava Yolları’na ait uçağı kullanması dikkati çekti. 

Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti.

Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.

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