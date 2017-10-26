Irak'tan IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak Başbakanı Haydar El İbadi IŞİD'in elinde kalan son bölgeleri de geri almak için askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Irak'ın Suriye sınırına yakın El Kaim ve Rava kasabalarını IŞİD'in elinden almak için askeri operasyon başlatıldı. "DEAŞ'lıların ölmek ya da teslim olmak dışında bir seçeneği yok" diyen Irak Başbakanı Haydar el İbadi "Kahramanlık ve fedakarlık lejyonları Irak'ta terörizmin son kalesini yok etmek için hareket ediyor" diye konuştu.

İbadi "Halkımız sizinle. Hak sizin tarafınızda. İlerleyin, zafer sizin müttefiğinizdir" diye konuştu. Irak medyasında yer alan haberlere göre operasyon ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından da havadan destekleniyor.

Peşmerge: Irak ordusu güçlerimize karşı operasyon başlattı

Öte yandan Kürt Peşmerge güçleri Türkiye sınırındaki birliklerine yönelik Irak ordusu tarafından operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Irak güçleri ve İran destekli Haşdi Şabi Peşmerge mevkilerini Musul'un kuzeybatısındaki Zumar cephesinden ağır top kullanarak ateş altına aldı. Peşmerge mevkilerine doğru ilerliyorlar" denildi.

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İbadi, bugün de Tahran'a gidecek. İran Cumurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi beklenen İbadi, son dört ay içerisinde Tahran'a ikinci ziyaretini yapacak.