 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.703
  • Altın 154,673
  • Dolar 3,7604
  • Euro 4,4276
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAIrak'tan IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak'tan IŞİD'e karşı yeni operasyon

» »
Irak'tan IŞİD'e karşı yeni operasyon
Irak Başbakanı Haydar El İbadi IŞİD'in elinde kalan son bölgeleri de geri almak için askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Irak'ın Suriye sınırına yakın El Kaim ve Rava kasabalarını IŞİD'in elinden almak için askeri operasyon başlatıldı. "DEAŞ'lıların ölmek ya da teslim olmak dışında bir seçeneği yok" diyen Irak Başbakanı Haydar el İbadi "Kahramanlık ve fedakarlık lejyonları Irak'ta terörizmin son kalesini yok etmek için hareket ediyor" diye konuştu.

İbadi "Halkımız sizinle. Hak sizin tarafınızda. İlerleyin, zafer sizin müttefiğinizdir" diye konuştu. Irak medyasında yer alan haberlere göre operasyon ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından da havadan destekleniyor.

Peşmerge: Irak ordusu güçlerimize karşı operasyon başlattı

Öte yandan Kürt Peşmerge güçleri Türkiye sınırındaki birliklerine yönelik Irak ordusu tarafından operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Irak güçleri ve İran destekli Haşdi Şabi Peşmerge mevkilerini Musul'un kuzeybatısındaki Zumar cephesinden ağır top kullanarak ateş altına aldı. Peşmerge mevkilerine doğru ilerliyorlar" denildi.

Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İbadi, bugün de Tahran'a gidecek. İran Cumurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi beklenen İbadi, son dört ay içerisinde Tahran'a ikinci ziyaretini yapacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Peskov: "Türkiye, eylemlerini Rusya'yla koordine ediyor"25 Ekim 2017 Çarşamba 14:54
  • Akdeniz'de 2017 bilançosu: 2 bin 800 ölüm25 Ekim 2017 Çarşamba 14:13
  • Erbil referandum sonucunu askıya almayı önerdi25 Ekim 2017 Çarşamba 14:11
  • Peşmerge ile Irak güçleri arasında çatışma24 Ekim 2017 Salı 16:14
  • Suudi Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz24 Ekim 2017 Salı 16:02
  • Kuzey Irak'ta seçimlere 8 ay erteleme24 Ekim 2017 Salı 14:14
  • Suriye: Rakka’nın kurtarılması bir tiyatro oyunu24 Ekim 2017 Salı 09:23
  • Suriye: "Türkiye'nin İdlib'e girmesi düpedüz saldırganlık"23 Ekim 2017 Pazartesi 16:03
  • İbadi'den ABD'ye: Kimsenin içişlerimize karışma hakkı yok23 Ekim 2017 Pazartesi 15:39
  • Caferi, Rusya'da: Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı yok23 Ekim 2017 Pazartesi 15:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti