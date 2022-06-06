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Irak’tan tarihi eser kaçırmakla suçlanan İngiliz’e 15 yıl hapis cezası

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Bağdat Ceza Mahkemesi, emekli İngiliz jeolog James Fitton’a Irak’tan antika eser çıkarmaya çalıştığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verdi.
Irak’tan tarihi eser kaçırmakla suçlanan İngiliz’e 15 yıl hapis cezası

Emekli İngiliz jeolog James Fitton, Mart ayında bavulunda antika eser bulundurduğunun tespit edilmesinin ardından Bağdat Havalimanı’nda Irak polisi tarafından yakalanmıştı. Bağdat Ceza Mahkemesi'nde, Irak'ın güneyindeki bir sit alanından tarihi bir eseri alarak ülke dışına çıkarmaya çalıştığı için yargılanan 66 yaşındaki İngiliz hakkında karar çıktı.

Mahkeme, Fitton'a 15 yıl hapis cezası verildi. Fitton’un avukatı karar karşısında şaşkın olduklarını ifade ederek, müvekkilinin bu tür eserlerin tarihi olduğunu bilmediğini savundu. Fitton’un, herhangi bir suç kastı olmadığı gerekçesiyle karara itiraz edeceği bildirildi.

Öte yandan, İngiliz jeologun yanında bulunan Alman Volker Waldmann'ın da aynı gerekçesiyle suçlandığı kaydedildi.

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