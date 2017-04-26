Irak'tan TSK harekatına kınama

TSK'nın Kuzey Irak ve Suriye'de düzenlediği hava harekatında 18 YPG'li ile beş Peşmerge'nin öldüğü bildiriliyor. Irak Dışişleri Bakanlığı operasyonu 'Irak'ın egemenliğinin ihlali' diye nitelendirerek kınadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Suriyeli YPG güçlerinin yanı sıra yanlışlıkla beş Peşmerge'nin de öldürüldüğü bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada 25 Nisan günü saat 02.00'de düzenlenen hava harekatında Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerinin hedef alındığı belirtilerek, bu bölgelerin PKK ile Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından Türkiye'ye terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılmasında, özellikle de son dönemde yoğun bir şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyonda 18 YPG'linin öldüğünü bildirirken, Reuters haber ajansının Kuzey Iraklı Kürt kaynaklara dayandırdığı haberde, Türk hava harekatında 'yanlışlıkla beş Peşmerge'nin de öldürüldüğü' kaydedildi.

AP haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Türk yetkili ise operasyonda aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 200 kadar Kürt militanın öldürüldüğüne inanıldığını belirtti.

IRAK: EGEMENLİK İHLALİ

Türk Hava Kuvvetleri'nin hava operasyonuna Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal AP'ye yaptığı açıklamada harekatı 'Irak'ın egemenliğinin ihlali' olarak kınadı ve uluslararası topluma 'Türkiye'nin bu müdahalelerine son verin" çağrısı yaptı. Cemal, "Türk hükümetinin Irak hükümetiyle koordinasyonsuz bir şekilde gerçekleştirdiği her tür operasyonu reddettiklerini' söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir harekata girişmemesi uyarısında da bulunarak, "Bu bir çözüm getirmez. Aksine durumu daha da karmaşıklaştırıp Kuzey Irak'ı istikrarsızlaştıracaktır" diye konuştu.

Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) de bir açıklama yaparak, 'hava harekatında bir medya merkezi, yerel radyo istasyonu, iletişim merkezi ve bazı askeri kurumlar'ın hedef alındığını bildirdi. YPG açıklamasında bazı savaşçıların öldüğü, yaralılar bulunduğu bilgisi verildi, ancak rakam açıklanmadı.