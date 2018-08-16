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İran 16 yaşından küçük kızların evliliğini yasaklamaya hazırlanıyor

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İran parlamentosu Kadın Grubu, çocuk evliliklerini sona erdirmek amacıyla 16 yaş altı kızların evliliğini yasaklayan yasa tasarısı hazırladı.
İran 16 yaşından küçük kızların evliliğini yasaklamaya hazırlanıyor

İran'da çocuk gelinler tartışmasını sona erdirmek amacıyla 16 yaşından küçük kızların evliliğini yasaklayan yasa tasarısı hazırlandı.

 

İran parlamentosu Kadın Grubu Üyesi Tayyibe Siyavuşi, yerel basına yaptığı açıklamada çocuk yaşta evlendirilen kızlar konusunu çözmek için hazırladıkları yasa tasarısını önümüzdeki hafta meclis genel kuruluna getireceklerini ifade etti.

Yürürlükteki medeni kanuna göre evlilik yaşının kızlarda 13, erkeklerde ise 15 olduğunu vurgulayan Siyavuşi, velilerin rızası ve mahkemelerin onayının alınması durumunda ‘13 yaşından küçük kızların evliliğinin önünde de herhangi bir yasal engelin bulunmadığına' dikkati çekti.

Konuyu ülkedeki dini mercilerle de tartıştıklarını aktaran Siyavuşi, Ayetullah Mekarim Şirazi'nin de yasa tasarısını destekleyen fetva verdiğini ve düzenlemenin Kum'daki İslami Tahkikat Kurumu'nun yardımıyla hazırlandığını bildirdi.

Bu arada parlamentodaki Kadın Grubu Üyesi Pervane Mafi de bu düzenlemeyle çocuk gelinler sorununu kontrol altına almayı hedeflediklerini ve ‘Çocuk yaşta evliliğin ülkede ciddi toplumsal zararlara yol açtığını' dile getirdi.

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