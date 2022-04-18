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İran: ABD nükleer görüşmelerde geciktirme politikası güdüyor

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD yönetiminin nükleer görüşmelerde "geciktirme politikası" izlediğini söyledi.
İran: ABD nükleer görüşmelerde geciktirme politikası güdüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD yönetiminin nükleer görüşmelerde "geciktirme politikası" izlediğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir süre önce kesintiye uğrayan Viyana'daki nükleer görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Hatibzade, "Viyana atmosferi menfi değil. İran ve 4 1 ülkeleri üstüne düşeni yerine getirdi. Taraflar, ABD'nin endişeleri bertaraf edecek uygun bir cevap vermesini bekliyor. Fakat görünen o ki ABD, geciktirme siyaseti güdüyor." dedi.

ABD'nin cevabını sonsuza kadar beklemeyeceklerini dile getiren Hatibzade, bu süreçte nükleer faaliyetleri sürdürdüklerini kaydetti.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'daki müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

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