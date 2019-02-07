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İran: ABD tövbe ederse kabul etmeye hazırız

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD geçmişteki müdahalelerinden dolayı özür dilerse, ABD'nin tövbesini kabul etmeye hazırız" dedi.
İran: ABD tövbe ederse kabul etmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD tövbe eder ve geçmişte İran'a yaptığı müdahalelerden dolayı özür dilerse ABD'nin tövbesini kabul etmeye hazır olduklarını" söyledi.

Başkent Tahran'da büyükelçiler ve diplomatlarla toplantı yapan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı ve müdahalesinin sona ermesi gerektiğini söyleyen Ruhani, "ABD'nin asla hedefine ulaşamayacağını" ileri sürdü.

ABD'nin "doğudaki süper güce karşı bölgedeki en büyük müttefikini kaybettiğini" iddia eden Ruhani, "ABD İran'ı tekrar elde etmek için son 40 yılda tüm imkanlarını seferber etti ancak başarısız oldu" görüşlerini dile getirdi.

Ruhani, ABD ve İran ilişkilerinin geleceğiyle ilgili, "Bizim şiarımız tüm dünya ile dostane ilişkiler kurmaktır. Eğer ABD tövbe eder ve geçmişte İran’a yaptığı müdahalelerden dolayı özür dilerse ABD’nin tövbesini kabul etmeye hazırız" dedi.

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