  • BIST 1.567,870
  • Altın 553,74
  • Dolar 9,6967
  • Euro 11,2071
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

İran: ABD Umman Denizi'nde bir petrol tankerine el koymaya çalıştı

» »
Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan Vietnam bandıralı bir petrol tankeri ile ilgili Tahran ve Washington'dan çelişkili açıklamalar geldi.
İran: ABD Umman Denizi'nde bir petrol tankerine el koymaya çalıştı

Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan Vietnam bandıralı bir petrol tankeri ile ilgili Tahran ve Washington'dan çelişkili açıklamalar geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 25 Ekim tarihinde Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyduğunu ve tankeri ülke sularının dışına çektiğini açıkladı. Açıklamada kaçırılan tankerdeki petrolün bir başka tankere nakledildiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları'nın bu ikinci tankere helikopterle indirme yaptığı ve tankeri yeniden İran karasularına çektiği ifade edildi. Açıklamaya göre ABD Donanması askerlerinin kurtarma operasyonunu engelleme ve tankerin kontrolünü yeniden ele geçirme girişimi de engellendi. Petrol tankerinin Bender Abbas limanına çekildiği belirtildi. İran resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın operasyonundan görüntüler yayınladı. 

İran Devrim Muhafızları'nın Umman Denizi'ndeki tankere düzenlediği operasyondan görüntüler (IRNA)

İran Devrim Muhafızları'nın Umman Denizi'ndeki tankere düzenlediği operasyondan görüntüler (IRNA)

Pentagon iddiaları reddetti

ABD Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları yalanlayarak, kendilerinin bir müdahalesi olmaksızın İran'ın söz konusu tankere el koyduğunu ve kendi sularına çektiğini açıkladı. "İran'ın iddialarını gördüm" diyen ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby "Bunlar kesinlikle, tümüyle yanlış ve gerçek dışı" dedi. Kirby olayın yaşandığı günde "ABD Donanması varlıkları İran güçlerinin uluslararası sularda yasadışı bir biçimde bir ticaret gemisine yanaştığını ve gemiye el koyduklarını gözlemlemiştir" dedi. Kirby İran'ın eylemleri ile "uluslararası hukuku bariz bir biçimde ihlal ettiğini" ve "seyrüsefer serbestliğine zarar verdiğini" söyledi. AFP'ye konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de olayın yaşandığı yerde iki ABD gemisinin olduğunu ve bu gemilerin hava desteğiyle birlikte İran Devrim Muhafızları'nın operasyonunu sadece izlediğini söyledi.

İran 29 Temmuz tarihinde İsrail bağlantılı bir petrol tankerine yönelik SİHA saldırısından da sorumlu tutuluyor. Saldırıda bir eski İngiliz askeri ile bir Romanya vatandaşı hayatını kaybetmişti. İran saldırının arkasında olduğu iddialarını reddetmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran’dan nükleer anlaşma mesajı: ABD ile müzakere etmeyeceğiz29 Ekim 2021 Cuma 13:08
  • Lavrov: ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın28 Ekim 2021 Perşembe 10:02
  • Eski Suudi istihbarat yetkilisinden suikast timi iddiası25 Ekim 2021 Pazartesi 12:43
  • Sudan'da darbe girişimi25 Ekim 2021 Pazartesi 10:39
  • Tahran'da Covid-19 nedeniyle iptal edilen cuma namazlarına 20 ay sonra yeniden izin çıktı23 Ekim 2021 Cumartesi 13:37
  • Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu23 Ekim 2021 Cumartesi 10:46
  • Arap Parlamentosu Macron’un Cezayir ile ilgili sözlerini kınadı21 Ekim 2021 Perşembe 12:35
  • Yemen hükümeti iç işlemlerde dövizle çalışmayı yasakladı21 Ekim 2021 Perşembe 11:01
  • Hamas, Malezya'nın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesinden memnun21 Ekim 2021 Perşembe 10:38
  • Taliban’dan skandal açıklama: İntihar bombacılarını övdü, ailelerine toprak sözcü verdi20 Ekim 2021 Çarşamba 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti