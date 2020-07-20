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İran, ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiyi idam etti

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İran, ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiyi idam etti
İran, ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiyi idam etti

İran yargı erki sitesinin haberine göre, MOSSAD ve CIA için casusluk yaptığı ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığı iddia edilen Mahmud Musevi Mecd bu sabah idam edildi.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetleri ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savunmuştu.

Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onadığı cezanın yakında uygulanacağını aktarmıştı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

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