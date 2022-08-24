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İran, ABD’nin Suriye saldırısı açıklamasını reddetti

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ABD ordusunun Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı bölgede tansiyonu yükseltirken, İran Dışişleri Bakanlığı, hedef alınan yerlerin İran’la bir ilgisi olmadığını savundu.
İran, ABD’nin Suriye saldırısı açıklamasını reddetti

İran, ABD ordusunun Suriye'de İran'la bağlantılı hedefleri vurduğu yönündeki açıklamasını reddetti.

ABD ordusu, Suriye’de İran Devrim Muhafızları hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusundan yapılan açıklamada, Deyr el Zor’da düzenlenen hava saldırısının amacının İranlı grupların Suriye’de ABD güçlerini hedef almasını engellemek olduğu kaydedilmişti.

Ordu sözcüsü Joe Buccino, “Emir doğrudan Başkan Biden’dan geldi” derken, hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin vurduğu hedeflerin İran'la bağlantılı olmadığını savundu. Kenani, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “ABD'nin Suriye'nin altyapısına saldırması Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Hedef alınan yerlerin İslam Cumhuriyeti'yle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

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