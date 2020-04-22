  • BIST 98.780
  • Altın 380,797
  • Dolar 6,9725
  • Euro 7,5722
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İran Askeri Uydusunu Uzaya Fırlattı

» »
İran Askeri Uydusunu Uzaya Fırlattı
İran Askeri Uydusunu Uzaya Fırlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, askeri uydu taşıyan roketin Kebir Çölün'den başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Nur" adı verilen askeri uydunun "Kasıd" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roketle sabah saatlerinde uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı aktarılan uydunun, İran'ın yörüngedeki ilk askeri uydusu olduğu ifade edildi.

İlk yerli üretim uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında uzaya fırlattığı bir uydunun yörüngeye yerleştirilme aşamasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.

Son olarak 9 Şubat'ta "Zafer" adlı gözlem uydusunu uzaya fırlatan İran, taşıyıcı roketin istenen hıza ulaşamaması nedeniyle uydunun yörüngeye yerleşemediğini duyurmuştu.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu savunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'de Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Gantz, Hükümeti Kuramadı16 Nisan 2020 Perşembe 09:03
  • Karton kutunun altına saklanarak sokağa çıkma yasağını ihlal etti15 Nisan 2020 Çarşamba 12:11
  • İran'da vaka sayısı 70 bini aştı11 Nisan 2020 Cumartesi 14:39
  • ABD Irak'taki kuvvetlerini yeniden konuşlandıracak09 Nisan 2020 Perşembe 10:23
  • New York Times: Koronavirüs Salgını Suud Hanedanına Sıçradı09 Nisan 2020 Perşembe 09:04
  • "Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesini de vurdu"08 Nisan 2020 Çarşamba 21:58
  • İsrail sakallı kişileri koronavirüse karşı daha iyi koruyan maske üretecek08 Nisan 2020 Çarşamba 17:04
  • Lübnanlı Mahkumlar Genel Af Talebiyle Hapishanede Yangın Çıkardı08 Nisan 2020 Çarşamba 09:58
  • Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor08 Nisan 2020 Çarşamba 09:40
  • İran'da 'alkol Koronavirüs'ü önlüyor' iddiasının ardından sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'e çıktı07 Nisan 2020 Salı 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti