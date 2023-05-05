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İran-Azerbaycan hattında yeni kriz: Diplomatları sınır dışı edecek

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İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
İran-Azerbaycan hattında yeni kriz: Diplomatları sınır dışı edecek

İran, Tahran ve Tebriz’de görevli Azerbaycanlı 4 diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberinde, “Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Tahran ve Tebriz’deki 4 diplomatı istenmeyen kişi kabul edilerek geçen ay sınır dışı edildi” ifadelerine yer verildi. Söz konusu adımın Azerbaycan’da 4 İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilmesine karşılık atıldığı belirtildi.

Azerbaycan, 27 Ocak’ta Tahran Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırının ardından 29 Ocak’ta personelini bu ülkeden çekmiş, 6 Nisan’da da İran’ın Bakü Büyükelçiliğindeki 4 İranlı diplomatı “istenmeyen kişi” ilan ederek, ülkeden ayrılmalarını istemişti.

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