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İran basınından çarpıcı iddia: Türkiye, Suriye muhalefetinin ülkeden ayrılmasını istedi

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Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de Esad yönetimiyle diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken, İran basını dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.
İran basınından çarpıcı iddia: Türkiye, Suriye muhalefetinin ülkeden ayrılmasını istedi

Hükümetin Suriye’de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye’nin Suriye’yle le diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Suriye'de 2011'de başlayan savaşta Esad karşıtı muhalefeti destekleyen Türkiye'den gelen bu açıklamalar “Esad'la yeni sayfa açma” hazırlığı olarak nitelenirken İran basınından çok dikkat çeken bir iddia geldi.

‘TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ FAALİYETLERİNİZE SON VERİN’

İran haber ajansı Tasnim, özel haberinde, Ankara'nın Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) Türkiye'den ayrılma çağrısı yaptığını öne sürdü. Birkaç kaynağa dayandırılan haberde, Şam'la ilişkilerini gözden geçiren Türkiye'den bir yetkilinin geçen hafta SMDK Başkanı Salim el Muslat'la toplantı yaptığı kaydedildi. Haberde ismi açıklanmayan Türk yetkilinin görüşmede “Ankara'nın Şam'la ilişkileri yeniden tesis etmeye kararlı olduğunu ve Suriyeli muhaliflerin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini” söylediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçen hafta SMDK Başkanı Salim el Muslat, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa’yla bir araya gelmişti. (AA)

Tasnim, Ankara'nın Suriyeli muhalif örgütün Türkiye'deki tüm siyasi ve medya faaliyetlerine son vererek yeni bir ülkeye gitmesini istediğini aktardı. Kaynaklar, SMDK lideri El Muslat'ın da Türkiye'den gitme talebini kabul ettiğini ve Suudi Arabistan'a gitmeyi teklif ettiğini belirtti. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın ise Ürdün'e gitmeyi önerdiği kaydedildi.

Habere göre Suriye muhalefetine yakın medya kuruluşları da son dönemde Türkiye'yi sert eleştiren haberler yapmaya başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Suriye'deki muhalif gruplarla Esad'ı barıştırmak istedikleri yolundaki açıklamasının ardından iki hafta önce Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolündeki Azez ve Cerablus gibi bölgelerde Türkiye karşıtı eylemler düzenlenmişti.

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