  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İran Başsavcısı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı

» »
Emniyet Teşkilatı'ndan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı
İran Başsavcısı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkedeki ahlak polisinin (İrşad Devriyeleri) lağvedildiğini açıkladı.

AFP’nin aktardığı gelişmeye göre, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların sürdüğü İran’da Başsavcı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Muntazeri, "Hibrit Savaşın Boyutlarının Açıklanması" konulu toplantıda konuştu.

Yargı Erki'nin ülkede meydana gelen son gösterileri tüm yönleriyle değerlendirdiğini dile getiren Muntazeri, Ahlak Polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır." dedi.

Ülkenin geneline yayılan ve rejim karşıtlığına dönüşen gösterileri "hibrit savaş" şeklinde niteleyen Muntazeri, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan daha kapsamlı bir savaşla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Muntazeri, "İran-Irak Savaşı ile kıyaslanamayacak boyuttaki hibrit savaşın, siyaset, sahte ve yalan haber yayma, siber, kültürel ve diplomatik savaş, diğer ülkelerle ilişkileri bozma, dini ve etnik azınlıkların arasını açma ve ekonomik yaptırımları artırma gibi birçok yönü var." ifadelerini kullandı.

Ülkede "isyan" hareketine sebebiyet verenlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini kaydeden Muntazeri, İran aleyhine girişimlerden ABD, Britanya, Fransa, Almanya, İsrail ve bazı Arap ülkelerini sorumlu tuttu.

İran Emniyet Teşkilatı'na bağlı olarak kurulan ahlak polisi, ilk olarak 2006 yılında görevine başladı. Başlangıçta kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları uyaran birim, daha sonra söz konusu kadınları gözaltına almaya da başladı.

Emniyet Teşkilatı'ndan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestoların Eylül ayından bu yana sürdüğü İran'da Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri, dün yaptığı açıklamada da zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söylemişti. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır’da Uçak Düştü27 Kasım 2022 Pazar 21:32
  • Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı yerde yangın çıktı26 Kasım 2022 Cumartesi 22:13
  • Aliyev: Fransa, Ermenistan’la barış görüşmelerine katılamaz25 Kasım 2022 Cuma 18:39
  • Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi20 Kasım 2022 Pazar 21:44
  • Azerbaycan’dan Fransa’ya nota17 Kasım 2022 Perşembe 10:52
  • İran’da protestolarda ilk idam cezası verildi14 Kasım 2022 Pazartesi 13:10
  • İran’dan Irak’ın kuzeyine füze saldırısı14 Kasım 2022 Pazartesi 12:42
  • BM’den İran’a ‘ölüm cezası’ uyarısı12 Kasım 2022 Cumartesi 19:38
  • İran: İngiltere eylemlerin bedelini ödeyecek10 Kasım 2022 Perşembe 13:05
  • Dubai’de Burc Halife yakınında yangın paniği07 Kasım 2022 Pazartesi 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti