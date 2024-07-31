  • BIST 10638.58
  • Altın 2579.523
  • Dolar 33.099
  • Euro 35.8322
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı

İran, BMGK'nin acil oturumla toplanmasını talep etti

» »
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi.
İran, BMGK'nin acil oturumla toplanmasını talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi.

AA muhabiri, İran Daimi Temsilciliğinin BMGK dönem başkanı Rusya Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast, İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

İran'ın, "siyonist rejimin" Heniyye'ye yönelik suikastını en güçlü şekilde kınadığı belirtilen mektupta, bu "terör eyleminin" Filistin direniş liderlerine yönelik suikastlar ve Filistinlilere yönelik soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.

Mektupta, bu korkunç olay ışığında İsrail rejiminin stratejik müttefiki ve destekçisi ABD'nin rolünün göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, "Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası toplum ve BMGK'nin belirleyici adım atması ve suçluların cezalandırılması gerektiği vurgulanan mektupta, BMGK'nin acil oturumla toplanması talep edildi.

Mektupta, BMGK'nin İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini cezalandırmak için yaptırım ve diğer tedbirleri ele alması gerektiği kaydedildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail, Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef alan bir saldırı yaptı30 Temmuz 2024 Salı 21:46
  • İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesini istedi30 Temmuz 2024 Salı 09:36
  • Erdoğan'dan İsrail'e mesaj: Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek orada da yaparız29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:05
  • İsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:21
  • İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:19
  • Harris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'26 Temmuz 2024 Cuma 11:23
  • Netanyahu, İsrail ordusunun Refah'ta "neredeyse hiç sivil öldürmediğini" savundu25 Temmuz 2024 Perşembe 09:29
  • Suriye'de seçim: Esad'ın Baas Partisi sandıklardan birinci çıktı19 Temmuz 2024 Cuma 16:51
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi18 Temmuz 2024 Perşembe 19:58
  • Guterres: Gazze’deki insani durum hepimiz için ahlaki bir kara leke18 Temmuz 2024 Perşembe 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti