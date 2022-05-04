İran, casuslukla suçlanan akademisyeni idam edecek

İran'da İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin bu ay idam edileceği açıklandı. Yarı resmi ISNA haber ajansı, tıp doktoru olan Celali'nin 21 Mayıs'a kadar idam edileceğini duyurdu.

İranlı nükleer fizikçilere yönelik suikastlarda İsrail istihbaratına bilgi sızdırdığı iddia edilen Celali, akademik bir ziyaret için gittiği İran’da 2016’da tutuklanmıştı. İsveç, daha önce Celali'nin idama mahkum edilmesini kınamıştı.

Öte yandan Celali’ye yönelik uzun süredir ertelenen idam kararının, “uluslararası savaş suçu” iddiasıyla İsveç’te yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri hakkında müebbet hapis talebi sonrasında gelmesi dikkati çekti.

İdam cezalarının hızla arttığı İran'da özellikle çifte vatandaşlığı olan çok sayıda kişi son dönemde casusluk suçlamasıyla tutuklandı. İnsan hakları örgütleri, İran'ı hapisteki bu kişileri diplomatik üstünlük sağlamak için şantaj malzemesi olarak kullanmakla suçluyor. Son dönemde İran, ülkede tutuklu bulunan bazı yabancıları ve çifte vatandaşlık sahibi kişileri yurt dışında tutuklu olan İranlılarla takas etmişti.