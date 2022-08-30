İran Cumhurbaşkanı açık açık tehdit etti: Yok ederiz!

İran ile İsrail arasında son dönemde tansiyon yükselirken, İsrail’in Suriye’de İranlı grupları hedef alması gerginliği tırmandırdı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, son olarak, Tahran’ın nükleer programına askeri saldırılar düzenlemesi halinde İsrail’i yok etmekle tehdit etti.

Reisi, yabancı gazetecileri de ağırladığı basın toplantısında, “İsrail, İran’ın nükleer programını yok etme tehditlerini yerine getirmeye karar verirse, Siyonist rejimden bir şey kalıp kalmayacağını görecekler” dedi.

İYİMSER TABLO ÇİZMEYE ÇALIŞTI

Raisi, İsrail’in ‘İranlı bilim insanlarının öldürülmesi’ ve nükleer tesislere karşı ‘sabotaj eylemleri’ dahil olmak üzere eylemlerinin İran’ın nükleer programını ‘durduramayacağını’ söyledi.

Raisi, İran ekonomisi ve riyal para birimi uluslararası yaptırımların ağırlığı altında zor günler geçirirken, çizmeye çalıştığı iyimser tablo ile dikkat çekti.

İsrail’in “İran ile 5+1 ülkeleri arasında yürütülen nükleer anlaşma sürecinden rahatsız olduğuna” dair bir soru üzerine Reisi, “Nükleer yeterlilik ve sanayisi alanında faaliyette bulunmak İran’ın hakkıdır. Ve defalarca İran’ın doktrininde nükleer silah yapımının olmadığını söyledik.” dedi.