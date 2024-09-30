  • BIST 9703.03
  • Altın 2920.129
  • Dolar 34.1494
  • Euro 38.1574
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ve Avrupa, Haniye suikastine İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü vermişti

» »
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ve Avrupa, Haniye suikastine İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü vermişti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak." dedi.

"ABD ve Avrupa, Haniye suikastine İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü vermişti"

Pezeşkiyan, "Şehit Haniye suikastine İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.

İran, 31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikastin ardından İsrail'e misilleme kararı almıştı. Bu sırada, Tahran'ın, Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Tahran yönetimi ise "saldırıyla ulusal egemenliğini tehdit eden İsrail'in cezalandırılmasına dair alınan karar ile Gazze'de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını" açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail güvenlik güçleri: İran'ın Netanyahu'ya suikast planıyla ilgili bir İsrailli tutuklandı20 Eylül 2024 Cuma 14:08
  • Lübnan’da iki patlama dalgasında can kaybı 37 oldu, Hizbullah lideri Nasrallah 'Bu savaş ilanıdır' dedi19 Eylül 2024 Perşembe 19:47
  • Bir Husi füzesi ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı, Netanyahu misilleme sözü verdi16 Eylül 2024 Pazartesi 14:37
  • Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız12 Eylül 2024 Perşembe 09:00
  • Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden anlaşma olmayacak12 Eylül 2024 Perşembe 08:46
  • İsrail'de genel grev: 'Rehineler için anlaşma yapılsın' diyen göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı02 Eylül 2024 Pazartesi 18:08
  • İsrail'de genel grev çağrısı01 Eylül 2024 Pazar 21:27
  • İsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti30 Ağustos 2024 Cuma 20:59
  • Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama25 Ağustos 2024 Pazar 09:48
  • Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti