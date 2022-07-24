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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Macron ile görüştü

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, nükleer anlaşma konusunu ele aldı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Macron ile görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile nükleer anlaşma, bölgesel gelişmeler, küresel enerji ve gıda krizi gibi konulara ilişkin yaklaşık iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımların dünya ekonomisine zarar verdiğini belirten Reisi, “Birçok ülke ile ekonomi ve siyasi alanlarda önemli ilişkiler geliştiriyor ve anlaşmalar imzalıyoruz. ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlar dünya ekonomisine de zarar veriyor” dedi.

İran’ın bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirten Reisi, “Terör ile mücadele ve ülkelerin bağımsızlık ile toprak bütünlüklerinin korunmasında İran’ın rolü olmasaydı bugün DEAŞ terör örgütü Avrupa’da hilafetini ilan etmiş olurdu. Bölgesel sorunların tek çözüm yolu bölge ülkelerine bağlıdır ve dışarıdan herhangi bir müdahale istikrar ve güvenliğe zarar verir. Tahran yönetimi, Ukrayna savaşı başta olmak üzere diplomasi konusunda her türlü yardıma hazır” ifadelerini kullandı.

ABD İLE NÜKLEER ANLAŞMANIN YENİLENMESİ YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA BAĞLI

Nükleer anlaşma konusuna değinen İran Cumhurbaşkanı Reisi, Avrupa ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran’a yönelik baskılarını artırdığını belirterek, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İran hakkında yayınlanan raporlar tamamen siyasi ve ilişkilere zarar vermeye yöneliktir. ABD ile nükleer anlaşmanın yenilenmesi ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile sorunların giderilmesi, yaptırımların kaldırılması ve tarafların anlaşmaya bağlı kalacağına ilişkin garanti vermelerine bağlıdır. Nükleer anlaşma İran ekonomisinin çıkarlarını gözetmeli ve bu çıkarların korunacağının garantisini sağlamalı” şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İran’ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki rolüne işaret ederek, “Fransa olarak bazı bölge ülkelerinin Suriye'ye yönelik askeri bir operasyona İran'ın muhalefetini destekliyoruz. Nükleer anlaşmanın ise çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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