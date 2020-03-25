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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İkinci koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İkinci koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İkinci koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs (Covid-19) vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında Covid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani, "Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir." uyarısında bulundu.

Ruhani, halkın can güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. 13 Ferverdin'deki geleneksel törenler (Nevruz'un 13. gününde ailelerin pikniğe çıkarak yaptıkları kutlamalar) önceki yıllardaki gibi olmayacaktır ancak salgının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin onların menfaati için alındığını bilmelidir." diye konuştu.

"Yarından itibaren kısıtlamalar artırılacak"

Bu doğrultuda Korona ile Ulusal Mücadele Kurulu'nda, kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını ve hazırlanan planın bugün yürürlüğe gireceğini belirten Ruhani, "Halk yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edileceğini vurgulayan Ruhani, "Halkın elektrik, su ve gıda gibi ihtiyaçlarını temin etmek zorundayız. Bunun için şu anda gıda ve gerekli temizlik malzemelerini üreten tüm fabrikalar üretim faaliyetlerini en yüksek seviyede sürdürmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yaptırımların kaldırılması BMGK'nin gündemine alındı"

Ülkede yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan bu salgınla ABD'nin yaptırımları altında mücadele ettiklerini dile getiren Ruhani, şöyle devam etti:

"Şu anda koronavirüsle mücadele sırasında tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde. Ben de Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinden biriyle görüştüm ve bize tasarıyı konseye sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Bununla birlikte İran'ın ülke dışında bloke edilmiş nakdi varlıklarınında da serbest bırakılmalısını hedefliyoruz."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerden çıkışlar yasaklandı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerden çıkışların ve seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin duyurduğu yeni kısıtlamaların tüm kurumlara tebliğ edildiğini belirten Ali Rebii, "Cumhurbaşkanı, yeni seyahatlerin ve şehirlerden çıkışların yasaklanması talimatını verdi. Bu katı bir karar ve bazı vatandaşlar bu karara razı olmayacak ancak halkın can güvenliği için bu kararlar alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Lavrov: "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif ile Lavrov, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Tahran yönetiminin Covid-19 ile mücadelesi ve Afganistan'daki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Açıklamada iki bakanın ABD'nin İran'a ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada Lavrov'un, "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor. Yaptırımlar, İran'ın korona salgınıyla mücadelesine engel oluyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

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