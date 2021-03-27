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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs ile mücadelede ABD yaptırımlarının neden olduğu zorluklara değinerek, ülkeye aşı getirme konusunda özel sektöre izin verildiğini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, özel sektöre aşı satın alma izni verildiğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanmaya başlayan yaptırımların ülke dışından aşı temin etmenin önünde engel olduğunu kaydeden Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı siparişi verdiğimiz ülkeler hala ABD yaptırımlarından korktuklarını söylüyor. Trump gitti ancak uğursuz etkisi toplumumuzda aynı şekilde yansımaya devam ediyor. Bugün, özel sektörün de isterlerse sağlık bakanlığının gözetiminde aşı getirebilmesinin önünü açtık."

Ruhani, görev süresi 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ile sona erecek hükümetinin en önemli hedefinin, en azından yaptırımların bir kısmının kaldırılması ve salgının kontrol altında tutulması olduğunu sözlerine ekledi.

ABD yaptırımları nedeniyle ülke dışından aşı satın almada sorunlar yaşayan İran, bu sorunu yakın ilişki içerisinde olduğu Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerden aşı temin ederek çözmeye çalışıyor.

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