İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Şimdiye dek ülkede 25 milyon kişi virüs kapmış olabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 25 milyon İranlı'nın şimdiye dek koronavirüs kapmış olabileceğini ve 35 milyon kişinin de risk altında olduğunu söyledi.

İstatistiklerini Sağlık Bakanlığı'nın bir raporuna dayandıran Ruhani, ülkenin hastanelerinde iki kat daha fazla yatağa ihtiyacı olabileceği uyarısı yaptı.

Şu ana dek ülkede resmen kayıtlara geçen vaka sayısı 269.440.

Ruhani rapora göre son beş ayda 14 bin kişinin Covid 19 nedeniyle öldüğünü ve 200 bin kişinin hastaneye yatırıldığını vurguladı.