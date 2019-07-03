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İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı: 7 Temmuz son gün

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın tarafları sorumluluklarını yerine getirmezse, 7 Temmuz'da uranyum zenginleştime oranı üzerindeki kısıtlamayı kaldıracaklarını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı: 7 Temmuz son gün

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, IRIB haber ajansına yaptığı açıklamada, "Nükleer anlaşmanın tarafları sorumluluklarını yerine getirmezse 7 Temmuz'dan sonra uranyum zenginleştirme oranı üzerindeki kısıtlamayı kaldırıyoruz" dedi.

Ruhani, İran'ın ihtiyaç duyduğu seviyeyi, 2015 nükleer işaretinde belirtilen % 3.67'lik sınırın ötesine yükselteceğini, Arak nükleer reaktörünün 7 Temmuz'dan sonra önceki faaliyetlerine döneceğini söyledi.

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