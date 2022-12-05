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İran devlet medyası, ahlak polisinin kaldırıldığı iddialarını reddetti

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İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" biriminin kapatıldığını duyurdu. Ancak İran devlet medyası, ahlak polisini içişleri bakanlığının denetlediğini söyleyerek iddiaları reddetti.
İran devlet medyası, ahlak polisinin kaldırıldığı iddialarını reddetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Muntazeri, "Hibrit Savaşın Boyutlarının Açıklanması" konulu toplantıda konuştu.

Yargı Erki'nin ülkede meydana gelen son gösterileri tüm yönleriyle değerlendirdiğini dile getiren Muntazeri, Ahlak Polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır." dedi.

Arap yayın yapan Al-Alam devlet televizyonu, yabancı medyanın Montazeri'nin yorumlarını "protestolar sonucunda İslam Cumhuriyeti'nin başörtüsü ve din ahlakı konusundaki duruşundan geri adım atması" olarak tasvir ettiğini iddia etti.

Al-Alam, pazar öğleden sonra yaptığı açıklamada, "Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nden hiçbir yetkili Rehberlik Devriyesinin kapatıldığını söylemedi" dedi.

Adalet Bakanlığı: Karar bize iletilmedi

Öte yandan, ahlak polisinin lağvedilip edilmediği İran Adalet Bakanlığı halkla ilişkiler birimine soruldu. Birimden yapılan açıklamada, böyle bir kararın kendilerine iletilmediği bilgisi verildi.

Emniyet Teşkilatı da henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Ahlak polisi 2006'da işbaşı yapmıştı

İran Emniyet Teşkilatına bağlı olarak kurulan ahlak polisi, ilk olarak 2006 yılında görevine başladı. Başlangıçta kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları uyaran birim, daha sonra söz konusu kadınları gözaltına almaya da başladı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

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