İran Devlet Televizyonu, kadın hakemin yönettiği maçı yayımlamadı

BBC Türkçe

İran Devlet Televizyonu, Almanya Birinci Ligi'nde cuma günü oynanan Augsburg-Bayern Münih maçını, kadın bir hakem tarafından yönetildiği için yayımlamadı. Kararın gerekçesi, maçın hakemi Bibiana Steinhaus'un "kıyafeti".

İran medyasına göre sürekli hareket halinde olan bir kadın hakemin sansürlenmesi mümkün olmayacaktı. Bu sebeple maçın yayımlanmamasına karar verildi.

Ülkedeki çeşitli televizyon kanallarında gösterilen yabancı filmlerde de, "kıyafetinin kurallara uymadığına hükmedilen" kadınlar sansürleniyor.

İran'da futbol kültürü ise bir hayli gelişmiş. Kadınların da futbol takımları var. Ancak İranlı kadınlar bol pantolon giyerek ve başörtüsü takarak futbol oynayabiliyorlar. İran'da kadınların stadyumda maç izlemelerine de, İslam Devrimi'nden 37 yıl sonra ilk kez geçen yıl Haziran ayında Dünya Kupası maçları için izin verilmişti.