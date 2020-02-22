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İran devlet televizyonu: Koronavirüs bir belediye başkanına da bulaştı

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İran devlet televizyonu: Koronavirüs bir belediye başkanına da bulaştı
İran devlet televizyonu: Koronavirüs bir belediye başkanına da bulaştı

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınının sıçradığı ülkelerden İran'da bir belediye başkanının da hastalık belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İran'da Kovid-19 denilen yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi tedirginliği artırırken, virüsün bir belediye başkanına da bulaştığı haberi geçildi.

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'ın 13. ilçe belediye başkanı Murteza Rahmanzade'nin cuma günü koronavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırılmış olduğunu duyurdu. Haberlere göre belediye başkanının koronavirüs testi pozitif geldi. 

'Ülkenin tüm şehirlerine yayılabilir'

İran'da koronavirüsün ilk saptandığı şehir olan Kum'da şimdilik 7 vaka görüldü. Tahran'da 4, Gilan'da 2 vaka teşhis edildi. 

Virüsün bulaştığı kişilerin çoğu ya Kum sakini ya da son dönemde Kum'a seyahat etmiş kişiler.

İran Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalık bölümü yetkililerinden Mino Mahrez, Kum'a gidip gelenlerin çokluğuna dikkat çekerek, koronavirüsün ülkenin tüm şehirlerine yayılabileceği uyarısını yaptı.

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