İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı evinde ölü bulundu

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından Albay Ali İsmailzade'nin evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'na dayandırdığı haberinde, Albay İsmailzade'nin başkent Tahran'a yakın Kerec kentindeki evinde ölü bulunduğunu belirtti. Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu’nun Albay İsmailzade'nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddialarını yalanladığı ve evinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtilen albayın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

İSRAİL, TÜRKİYE UYARISI YAPMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi de geçtiğimiz hafta başkent Tahran'da iki motosikletli saldırgan tarafından evinin önünde suikast sonucu öldürülmüştü.

İran'ın sorumlu tuttuğu İsrail, İran'ın misillemede bulanabileceğini belirterek vatandaşlarına “Türkiye'ye gitmeyin” uyarısı yapmıştı.

İsrail basını, Devrim Muhafızları’nın Seyyad Hodayi’nin öldürülmesinde İsrail istihbaratına içerinden bir sızıntının rolü olduğundan şüphelendiğini ve İsmailzade'nin de incelenen isimler arasında olduğunu yazdı.