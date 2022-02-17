İran dini lideri Hamaney: Nükleer silah arayışında değiliz

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 2018'de tek taraflı olarak çekildiği İran Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırılması için taraflar arasında müzakereler sürerken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkesinin nükleer silah arayışında olmadığını belirtti.

İran devlet televizyonunda canlı yayında ulusa seslenen Hamaney "Biz nükleer enerjinin barışçıl kullanımının peşindeyiz" diye konuştu.

Euronews'in haberine göre Hamaney er ya da geç barışçıl nükleer enerjiye ihtiyaç duyacaklarını belirterek "Eğer arayışımızı sürdürmezsek bağımsızlığımız zedelenir" dedi. Batılı ülkelerin İran'ın nükleer bomba peşinde olmadığını bildiğini ifade eden Hamaney, "İran halkının bu büyük ve önemli bilimsel ilerlemeyi başarmasını istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmada ABD masaya yeniden dönüyor

ABD, Trump başkanlığı döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş Joe Biden ise anlaşmaya yeniden dönmek istediklerini belirtmişti.

Bunun üzerine Tahran ile Washington geçen yıl nisan ayından bu yana Avusturya'nın başkenti Viyana'da dolaylı görüşmeler yürütüyor.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirmesini sınırlandırarak nükleer silah için malzeme geliştirmesini zorlaştırmayı amaçlıyordu. Bunun karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması kararlaştırılmıştı.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesi üzerine İran 2019'dan bu yana uranyum zenginleştirme ve stoklama faaliyetlerini hızlandırdı. Bu durum anlaşmanın diğer taraf ülkelerini ve Uluslararası Atom Ajansı'nı İran'ın amacına ulaşmaya çok yakın olduğu konusunda kaygılandırıyor ve bir an önce anlaşmaya varılmazsa İran'ın silah üretebilmek için geri dönülmez bir aşamaya geçeceğinden endişe ediliyor.

İran ise yaptırımların kaldırılmasını ya da en azından hafifletilmesini amaçlıyor. Müzakerelerin bu döneminde önümüzdeki birkaç haftanın kilit önem taşıdığı belirtiliyor.