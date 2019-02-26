İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifası kabul edilmedi

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek "Hoşçakalın, özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin istifa kararını teyit ettiği kaydedildi.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını kabul etmedi.

Zarif'in, Suriye lideri Beşşar Esad'in Tahran'a yaptığı ziyaretin, bilgisi dışında gerçekleşmesi nedeniyle istifa ettiği ileri sürülmüştü

Öte yandan İRNA’nın aktardığına göre Zarif, kendisinin ardından Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bazı diplomat ve yetkililerin de istifa etme kararı vermesi üzerine bir açıklama yaptı. Zarif açıklamasında “Dışişleri Bakanlığı’ndaki ve İran’ın dış misyonlarındaki tüm meslektaşlarıma bu türden adımlardan kaçınmaları ve ülkeyi savunmaya tamamen bağlı kalmaları konusunda naçizane çağrıda bulunuyorum” dedi.