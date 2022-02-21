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İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer Görüşmelerde Geriye En Zor Konular Kaldı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini fakat geriye en zor konuların kaldığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer Görüşmelerde Geriye En Zor Konular Kaldı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, "Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi. Görüşülecek konu sayısı azaldı. Fakat bundan sonra geriye en zor, en ciddi ve kilit konular kaldı." dedi.

Avrupa ve ABD'nin alacağı kararları beklediklerini ve bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilemediğini dile getiren Hatibzade, şunları kaydetti:

"Eğer kırmızı çizgilerimizin ve İran halkının hak ve hukukunun görmezden gelindiği bir noktaya gelirsek, anlaşma yapmayız. Hiçbir zaman İran halkının haklarından taviz vermeyeceğiz."

ABD'nin İran'la bazı konuları direkt görüşmek istediğini belirten Hatibzade, "Washington yönetimi, bu talebini eski Başkan Donald Trump döneminde de gündeme getirmişti. Fakat bu talep, Trump'ın diğer işleri gibi şov amaçlıydı. Bazı konuları dolaylı olarak ABD'yle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.

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