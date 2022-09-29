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İran eylemler sonrası harekete geçti! Binlerce kişi gözaltında

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İran'ın Kum eyaletinde, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran eylemler sonrası harekete geçti! Binlerce kişi gözaltında

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Kum Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, eyalette sosyal medya üzerinden protestoları organize ettikleri ve yönetim karşıtı broşürler dağıttıkları gerekçesiyle 50 kişilik bir grubun gözaltına alındığını açıkladı.
Haberde, DMO İstihbarat Teşkilatı’nın halktan “kamu düzenini bozan eylemcilerin fotoğraf, video ve kişisel bilgilerini kendilerine iletmelerini” istediği aktarıldı.

URUMİYE’DE DE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Urumiye Polis Müdürü Albay Hasan Şeyhnejad, Urumiye’nin bazı bölge ve mahallelerinde aralarında protestolara öncülük edenler ile özel mülklere zarar verenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şeyhnejad, gözaltına alınanların sayısını belirtmezken bu kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.

Resmi makamlar ülkedeki tam gözaltı sayısını açıklamazken toplam gözaltı sayısının 2 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 

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