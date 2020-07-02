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İran füzeyle yanlışlıkla düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağı için tazminat ödemeyi kabul etti

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İran füzeyle yanlışlıkla düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağı için tazminat ödemeyi kabul etti
İran füzeyle yanlışlıkla düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağı için tazminat ödemeyi kabul etti

İran, ABD ile yaşadığı gerginlikte Tahran üzerindeyken füze ile düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağında hayatını kaybeden yabancı yolcular için tazminat ödemeyi kabul etti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve ilgili diğer ülkelerin prensip anlaşması imzaladığı belirtilirken miktarın ne kadar olacağı henüz belirlenmese de Tahran'ın ödeme yapacağı vurgulandı.

Uçakta hayatını kaybeden 176 kişinin çoğunluğunu İran asıllı Kanadalılar oluştururken Afgan, İngiliz, İsveç ve Ukrayna uyruklu yolcular da bulunuyordu.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Tahran, Süleymani'nin ölümünden birkaç gün sonra, 8 Ocak'ta misilleme olarak ABD'nin Irak’taki iki askeri üssüne roket saldırısı düzenledi.

İki ülke arasında tırmanan gerilimin gölgesinde, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak'ta kalkışından kısa bir süre sonra İran tarafından füze saldırısıyla düşürüldü.

Tahran uçakta bulunan 176 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin "feci bir hata" açıklaması yapmıştı.

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