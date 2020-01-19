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İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

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İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde
İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

İran gerilimi küresel piyasaları baskılarken, altın fiyatları 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD ve İran arasında artan gerilimin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle küresel piyasalarda olumsuz bir hava gözlenirken, altın fiyatları 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Petrol fiyatlarında da cuma gününden bu yana artış yaşanıyor.

Piyasalardaki dalgalanma İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cuma günü Bağdat Havalimanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi sonrasında başladı.

ABD ve İran arasındaki gerilimle jeopolitik risklerin yükselmesi Japon yeni ve altın gibi güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına talebi arttırırdı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dalgalı işlemlerde bin 588 dolara kadar yükselerek 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ortadoğu'da İran ile ilişkiler gerginleşirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak parlamentosunun ABD birliklerinin ülkeyi terk etmesi kararının ardından, hükümetin de aynı talepte bulunması halinde Irak'ı ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etmesiyle petrol fiyatları artış gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 70 doların üzerinde çıktı. Böylece Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Borsalar düşüşte

Öte yandan dünya borsaları da İran gerilimi nedeniyle düşüşte. Japon Nikkei endeksi yüzde 1,9 düşerken, Avrupa borsalarında da negatif seyir izleniyor. Almanya'nın DAX endeksi yüzde 1,9 inerken, Paris CAC 30 endeksi yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Londra FTSE 100 endeksi de yüzde 1,1 değer kaybetti.

Türk lirası da petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle baskı altında. Dolar/TL İran-ABD gerilimiyle 5,9790'a kadar yükseldi. TL 2019'da dolar karşısında yüzde 11 civarında değer kaybına uğradı.

 

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