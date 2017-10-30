İran, IKBY ile sınır kapılarındaki kısıtlamaları kaldıracak

İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yönelik (IKBY) sınır kapılarında uygulanan kısıtlamaları yakında kaldıracağı açıklandı.

Reuters'in ISNA haber ajansından aktardığına göre açıklama İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'den geldi.

Habere göre Bakıri, İran'ın IKBY'ye yönelik sınır kapılarında uygulanan kısıtlamaları 'ilerleyen günlerde' kaldıracağını söyledi.

Bakıri, IKBY'nin Irak'tan bağımsızlığını ilan etmesi durumunda ise 'Irak'ta kan akacağını' belirterek 'komşu ülkelerin de bundan etkileneceğini' söyledi.

25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun ardından bölge ülkeleri ve diğer ülkelerin desteğini yeterince alamayan IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yetkilerinin hükümet, parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, parlamentoda yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla dün kabul edillmişti.

Barzani parlamentoya gönderdiği mektupta, 1 Kasım itibarıyla sona erecek başkanlık görevine 'devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini' bildirmişti.