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İran ile Irak arasında ücretsiz vize kararı

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İran ile Irak arasında ücretsiz vize anlaşması kararı alındı.
İran ile Irak arasında ücretsiz vize kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İletişim ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Berviz İsmaili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi görüşmesine değinerek, "Ruhani ve Abdulmehdi görüşmesinde iki ülke vatandaşları için vizenin nisan ayı itibarıyla ücretsiz olması kararı alındı" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, bugün Bağdat'a gelerek, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.

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