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İran İle Nükleer Görüşmelerin Yedinci Turu Yarın Başlıyor

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İran İle Nükleer Görüşmelerin Yedinci Turu Yarın Başlıyor
İran İle Nükleer Görüşmelerin Yedinci Turu Yarın Başlıyor

İran ile dünya güçleri tarihi anlaşmayı diriltmek için yeniden müzakere masasına dönüyor. Haziranda kesilen nükleer görüşmelerin yedinci turu yarın yapılacak.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği ancak haziranda kesilen nükleer görüşmelerin yedinci turu yarın başlıyor.

Haziranda ara verilmesinden sonra nükleer anlaşmanın taraflarının görüşmelere dönme çağrılarına uzun süre yanıt vermeyen yeni İran hükümeti, 3 Kasım'da müzakerelere ay sonunda tekrar başlama kararı aldığını açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da pazartesi başlayacak görüşmelere, Avrupa Birliği (AB) koordinatörlüğünde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya katılacak. 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD ise görüşmelere dolaylı katılacak.

 

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